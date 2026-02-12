けん玉検定四段の腕前を買われ、年末の紅白歌合戦でけん玉チャレンジを続けている演歌歌手・三山ひろしが、けん玉を始めた経緯を語った。【映像】超高難度の難技「すべり止め極意」に成功三山は2月11日放送の『徹子の部屋』（テレビ朝日系列）に出演。自らの代名詞となった“けん玉”について語った。始まりについて聞かれた三山は「28歳でデビューした後、しばらくした後でファンの皆様と一緒にけん玉をしたいなと…。昔な