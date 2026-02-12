巨人の宮崎春季キャンプで臨時コーチを務めた松井秀喜氏（５１＝ヤンキースＧＭ付特別アドバイザー）が１２日に指導最終日を迎えた。充実の３日間を終えた。１０日からチームに合流し、２年ぶりに臨時コーチを務めた松井氏。連日多くの選手から質問攻めにあうと、身ぶり手ぶりで丁寧な指導を行った。最終日となったこの日は一軍練習のほか、二軍練習も視察し指導を実施。主力選手から一軍への飛躍を誓う若手選手まで、幅広い