2025年に「カフネ」で第22回本屋大賞を受賞した、今注目の作家・阿部暁子による人気青春小説「どこよりも遠い場所にいる君へ」（集英社オレンジ文庫刊）。少年少女の揺れる想いと秘密が複雑に絡み合うストーリーで、TikTokを中心に話題を呼んだ本作が映画化！2026年10月9日（金）に劇場公開することが決定した。監督を務めるのは、繊細な心情描写を得意とする『HIGH CARD』シリーズの和田純