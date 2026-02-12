シンガーソングライター五十嵐ハルの新曲「デッドエンド」のアニメコラボレーションミュージックビデオが公開された。新曲「デッドエンド」はTVアニメ『デッドアカウント』のオープニングテーマ。『デッドアカウント』は渡辺静により講談社『マガジンポケット』で連載中の漫画作品で、炎上系配信者として活動していた主人公がとあるきっかけで能力に目覚め、デジタル化してしまった幽霊を祓う新時代の霊媒師になることから始まる”