愛知県の大村知事は12日、常滑市の中部国際空港島へのカジノ誘致を再検討すると明らかにしました。大村愛知県知事：「IRの事業実現の可能性について調査することとし、関心のある民間事業者がいるかどうか聞いてみたい」大村知事は午後開いた会見で、空港島の「Aichi Sky Expo」周辺の県の土地を活用した、カジノを含むIR＝統合型リゾートの誘致の可能性について、調査を再開すると明らかにしました。大村知事は2017年