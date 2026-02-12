＜2026年2月11日（水）ミラノ・コルティナ2026オリンピック スノーボード 男子ハーフパイプ予選 ＠リビーニョ・スノーパーク＞ ミラノ・コルティナ五輪は現地時間11日、スノーボード男子ハーフパイプ予選が行われ、平野歩夢（27＝TOKIOインカラミ）、戸塚優斗（24＝ヨネックス）、山田琉聖（19＝専門学校JWSC）、平野流佳（23＝INPEX）の日本勢4選手全員が決勝進出を果た