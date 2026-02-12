＜2026年2月11日（水）ミラノ・コルティナ2026オリンピック スノーボード 男子ハーフパイプ予選 ＠リビーニョ・スノーパーク＞ ミラノ・コルティナ五輪は現地時間11日、 スノーボード男子ハーフパイプ予選がリヴィーニョ・スノーパークで行われ、2022年北京五輪の金メダリスト・平野歩夢（27＝TOKIOインカラミ）が85.50点をマークして7位で予選通