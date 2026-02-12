ドル指数、方向感無く振幅＝ロンドン為替 本日のドル指数は方向感なく振幅している。９７．７７４から９７．０７４までのレンジで東京午後からロンドン序盤にかけて上に往って来いの値動き。前日NY終値９６．８３４付近に回帰している。水準的には１０日線（９７．２３７）を下回っており、ドル安傾向を維持している。 ドルインデックス＝96.78(-0.06-0.06%)