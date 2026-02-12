NHKは、現在放送しているラジオ3波(ラジオ第1放送、ラジオ第2放送、FM放送)について、2026年度の番組改定にあわせて、3月30日から「NHK AM」と「NHK FM」の2波に再編する。周波数はNHK AMが現在のラジオ第1と同じ、NHK FMが現在のFM放送と同じ。 ラジオ第2の放送は3月29日深夜に終了となるが、放送しているほとんどの番組はNHK AMとNHK FMに移行する。 再編後も「いつでも、どこでも聴くことができる“暮らしの命綱(ライフ