食料品を扱うスーパーで、食料品の「消費税ゼロ」について聞きました。 【写真を見る】食料品“消費税ゼロ”いつなるの？スーパーでは価格ラベルやレジの変更…居酒屋店主は「良いのか悪いのかわからない」 （サンエース 宮下裕基執行役員）「カレーのコーナーも、ポップの消費税を0%の表示にしなければならない可能性があるので、何千アイテムも変更しなければならない。プレ