経営再建中の日産自動車は、今年度の最終損益が6500億円の赤字となる見通しだと発表しました。2年連続の巨額赤字となる見込みです。日産は決算を発表し、去年4月から今年3月までの1年間の最終損益が6500億円の赤字になる見込みだと明らかにしました。今年度の最終損益の見通しが示されるのは初めてで、2年連続の巨額赤字となります。経営不振の日産は2万人のリストラや7つの工場の閉鎖などにより、来年度末までに5000億円のコスト