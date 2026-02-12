政府は、島根県などが22日に松江市で開く「竹島の日」式典への閣僚の出席を見送る方向で調整に入った。例年を踏襲し、古川直季内閣府政務官を派遣する方針。竹島は日韓が領有権を主張している。高市早苗首相は昨年の自民党総裁選で閣僚が出席すべきだと訴えていたが、改善基調が続く日韓関係を踏まえ、式典開催に反発する韓国に配慮した形だ。関係者が12日明らかにした。「竹島の日」式典は2006年から開催され、政府は13年から