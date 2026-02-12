けさの県内は各地で冷え込み霧が発生しました。この影響で電車の架線が凍結し列車の運転見合わせや遅れがでました。また、路面の凍結によるスリップ事故も相次ぎました。けさの県内は、最低気温が富山市で氷点下1.7度、高岡市伏木で氷点下2.9度など各地で冷え込み濃い霧が立ち込めました。きのう降った雨の影響で空気中に水蒸気が多く含まれていたうえ、放射冷却で地面付近の空気が冷やされ「放射霧」が発生しました。高岡市と射水