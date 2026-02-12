県が魚津市で整備を進めている「新川こども施設」について実施設計がまとまりました。来月に工事を開始し、来年8月に開業する予定です。「新川こども施設」は、県が魚津市の新川文化ホールの敷地内に整備を進めています。施設は地上2階建てで、子どもたちのアイデアをもとに、秘密基地をイメージした空中キッズハウスや、しんきろうをイメージしたタワー、ふわふわドームなどの遊具を設ける予定です