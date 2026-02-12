男子モーグル決勝2回目コブを攻める堀島行真＝リビーニョ（共同）12日のフリースタイルスキー男子モーグルの決勝で、堀島行真（トヨタ自動車）は前回北京五輪に続いて銅メダルを獲得した。20人による決勝1回目を5位で通過し、上位8人による2回目は83.44点だった。フリースタイルスキーの日本男子で初の金メダル獲得はならなかった。初出場の島川拓也（日本仮設）は決勝2回目に進めず15位。予選で落選した西沢岳人（リステル