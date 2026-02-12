三重県は12日、増加傾向にある県立校でのいじめなどに対処するため、4月から裁判外紛争解決手続き（ADR）を導入すると発表した。学校だけでは対応が困難な事案に、弁護士らが中立的な立場で介入し、和解を促す仕組み。教員の負担を軽減する狙いがある。いじめ対策推進事業として関連費用2800万円を2026年度一般会計当初予算案に盛り込んだ。県教育委員会によると、都道府県で、いじめや校内暴力といった問題にADRを活用する事