北海道の商業施設で、屋外通路の天井の一部が落下しているのが見つかりました。雪の重みなどが原因だとみられています。12日、小樽市にある商業施設の清掃スタッフが屋外通路で天井の一部と大量の雪が落ちているのを発見しました。天井には幅2メートル、長さ6メートルほどの穴が開いていて、雪の重みや雪庇が落ちた衝撃などが理由だとみられています。巻き込まれた人はいないといいます。