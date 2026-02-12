2月12日、民放公式テレビ配信サービス「TVer（ティーバー）」は、『FIBAバスケットボールワールドカップ2027』アジア地区予選の計2試合を配信することを発表した。 対象となるのは、2月26日の中国代表（FIBAランキング27位）戦、および3月1日の韓国代表（同56位）戦。中国戦は日本テレビ系列にて生放送され、DAZNでも中継予定。韓国戦はテレビ朝日系列での生放送に加えてDAZN、ABEMAでも配信