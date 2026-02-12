B1東地区の秋田ノーザンハピネッツは2月12日、アリ・メザーが『FIBAバスケットボールワールドカップ2027 アジア地区予選Window2』のレバノン代表に選出されたことを発表した。 現在31歳のメザーは、183センチ80キロのポイントガード。2013年のレバノントップリーグでのプロデビューから12シーズンの間、同国内のチームを渡り歩き、6度のリーグアシスト