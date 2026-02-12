日本サッカー協会（JFA）は２月12日、今年５月にサウジアラビアで開催されるU-17アジアカップの組合せが決定したことを発表した。日本はグループBに入り、インドネシア、中国、カタールと同組になった。チームを率いる小野信義監督はJFAを通じて、以下のとおりコメントした。「AFC U17アジアカップのドローが終わって、いよいよ始まるなと感じた。どの相手の事を考えても簡単な組み合わせではないが、自分たちのやるべきことを