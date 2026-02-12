○エスポア [名証Ｎ] 星山崇行氏を割当先とする9万株の第三者割当増資を実施する。発行価格は555円。 ○Ｔワークス [東証Ｓ] 東海東京フィナンシャル・ホールディングス を割当先とする200万株の第三者割当増資を実施する。発行価格は429円。 ○松尾電 [東証Ｓ] 釜屋電機を割当先とする62万7000株の第三者割当増資を実施する。発行価格は811円。 [2026年2月12日] 株探ニュース