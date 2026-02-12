●ケイアイ不 [東証Ｐ] 3月31日現在の株主を対象に1→2の株式分割を実施。最低投資金額は現在の2分の1に低下する。 ●ラサ工 [東証Ｐ] 3月31日現在の株主を対象に1→5の株式分割を実施。最低投資金額は現在の5分の1に低下する。 ●ＢＵＦ [東証Ｓ] 3月31日現在の株主を対象に1→2の株式分割を実施。最低投資金額は現在の2分の1に低下する。 ●サンリオ [東証Ｐ] 3月31日現在の株主を対象に1→5の株式分割を実施。