12日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比250円高の5万7690円と急伸。日経平均株価の現物終値5万7639.84円に対しては50.16円高。出来高は1900枚となっている。 TOPIX先物期近は3879ポイントと前日比12.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は3.16ポイント安で推移。 ○主要先物価格・19時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 57690