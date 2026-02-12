不正改造車から外れたタイヤが女の子を直撃する事故を起こし、有罪判決を受けた男。ところがその後、執行猶予中だったにもかかわらず、無免許運転を繰り返していた疑いがもたれている。被害に遭った女児は、2年たった今も意識不明のままだ。「無免許運転している」と情報提供カメラを見て顔を背けた男。道路交通法違反の疑いで逮捕・送検された若本豊嗣容疑者（52）。2023年、不正改造車から外れたタイヤが女の子を直撃する事故を