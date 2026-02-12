TVアニメ『時々ボソッとロシア語でデレる隣のアーリャさん Season2』の公式サイトが12日に更新され、放送時期変更が発表された。放送開始時期は2026年から2027年に改められた。【画像】『時々ボソッとロシア語でデレる隣のアーリャさん Season2』放送時期変更のお知らせ（全文）サイトでは「2026年より放送を予定しておりましたTVアニメ『時々ボソッとロシア語でデレる隣のアーリャさん Season2』につきまして、更なるクオリテ