「2025-26 大同生命SVリーグ」の男子第14節は14日（土）から15日（日）にかけて計5つのカードが実施される。 ■大阪ブルテオン vs 広島サンダーズ ©SV.LEAGUE 世界クラブ選手権からの帰国直後に黒星が先行した時期から抜け出し、現在8連勝中の大阪Ｂはホームに広島THを迎えて今節を戦う。注目はミドルブロッカー対決。大阪Ｂはエバデダン ラリー アイケーが