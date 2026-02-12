ABEMAは、14日（土）に行われる大同生命SV.LEAGUE MENの第14節GAME1、東京グレートベアーズvsジェイテクトSTINGS愛知の一戦を、「ABEMA de J SPORTS」にて無料生中継することを発表した。 「ABEMA de J SPORTS」では、2025-26シーズンのSVリーグ男女の注目試合を毎節4試合無料で生中継。試合中にコメントで盛り上がれる機能や、「ABEMA」ならではの独自解説を採用している。 14日には、現在、元日