食事をテーマにした熊本県内最大級のイベントが2月21日、22日に開かれます。合言葉は「食のみやこ・熊本」です。 【写真を見る】熊本の食は「中途半端？」全国5位の農業県なのに…食事がおいしいランキング28位 県内最大級フェスで、いざ実食！ 熊本市中央区の花畑広場をメイン会場とする「食のみやこ熊本 三ツ星グルメフェス＆ファーマーズマーケット」は、新市街アーケードや周辺の飲食