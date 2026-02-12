山梨県で発生していた山林火災は、発生から1ヶ月以上経過した12日、ようやく消し止められました。上野原市と大月市にまたがる扇山では、1月8日に山林火災が発生し、ヘリコプターによる上空からの放水など消火活動が続けられてきました。消防によりますと、発生から17日経過した1月24日にほぼ消し止められ、36日経過した12日午後1時ごろ鎮火したということです。これまでに約396ヘクタールが焼損し、けが人はいませんでした。