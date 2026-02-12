Mリーグ機構は「大和証券Mリーグ2025-26」、2月12日の第1試合に出場する4選手を発表した。この卓ではリーグ上位にいる2〜5位の4チームが集結。レギュレーション突破に向けて、少しでもポイントを維持したいという思いが強くなる戦いだ。【映像】上位2〜5位の直接対決10チーム中、上位6チームがレギュレーションを突破する中、上位5チームまでがプラスポイント。ひとまずシーズン中をプラスで終えさえすれば、第一関門はクリア