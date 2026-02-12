立ち技格闘技「RISE」は12日、都内で「RISEELDORADO2026」（3月28日、両国国技館）の会見を行った。スーパーフェザー級（60キロ以下）3分3R延長1Rで約4年ぶりの試合で引退する森本“狂犬”義久（35＝BRINGITONパラエストラAKK）と同級2位・国枝悠太（33＝Nevermind/9＋ninepluslab）が会見で大乱闘を繰り広げた。会見前のフェイスオフ。国枝が顔を近づけ、額を押しつける。これに怒った森本が胸ぐらをつかみかかり