Mリーグ機構は「大和証券Mリーグ2025-26」、2月12日の第1試合に出場する4選手を発表した。注目はセミファイナルシリーズ進出のボーダーラインの下にいる7位・渋谷ABEMAS。残り22試合、強豪チームは過去最も厳しい戦いの中で、どう立ち回るか。【映像】7位・渋谷ABEMAS、浮上なるか？過去7シーズン、渋谷ABEMASは全てレギュラーシーズンを突破。これによりメンバー入れ替えというレギュレーションの重圧を感じることなく戦えて