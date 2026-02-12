フジ番組でモーグル解説ミラノ・コルティナ五輪は11日、フリースタイルスキーの女子モーグル決勝が行われた。上位8人による決勝2回目に、冨高日向子（多摩大ク）が78.00点の4位でメダルを逃した。ターン点でわずか0.2点足りず、メダル獲得なら同種目では2002年のソルトレークシティ五輪以来、24年ぶりだった。当時メダルを獲得した人物が地上波に登場。「久々に見た」などとネット上を沸かせた。フジテレビ系朝の情報番組「ノ