カーリング女子1次リーグミラノ・コルティナ五輪のカーリング女子1次リーグが12日に行われ、3大会連続の表彰台を狙う日本（フォルティウス）は2018年平昌金、2022年北京銅メダルの強豪スウェーデンとの初戦に臨んだ。中継では2018年の流行語大賞に輝いた言葉が視聴者の耳に届き、反響が広がった。五輪初出場、フォルティウスの表彰台への戦いが始まった。選手は試合中、マイクをつけてプレー。作戦なども聞こえる中、視聴者の