シチズン時計の「アテッサ」ブランドから、新作となる限定シリーズ「Shades of Red」が登場。太陽・地球・月が一直線に並ぶことで生じる皆既月食、その際に現れる赤い月“Blood Moon”の印象を、文字板や外装の色調で表現したモデルだ。○皆既月食の“赤”を映すダイヤル「Shades of Red」では、皆既月食時に観測される赤い月の色合いを、深みのあるレッドトーンで表現している。文字板には赤から黒へと移ろう色調が与えられ、光の