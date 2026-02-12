寒い時季のお出かけは、アウターありきでコーディネートを組むことも少なくなさそう。でも、出先でアウターを脱いだら、なんだか地味な気がする……。そんな大人世代の“あるある”を解決してくれそうなのが、【ZARA（ザラ）】。レイヤード風やコントラストの利いたデザインなら、重ね着いらずで華やかさをプラスできそうです。今回は、40・50代が無理なく取り入れられそうな、1枚で着映えそうな「