吉本興業のお笑いコンビ・はるかぜに告ぐ（とんず・花妃）がパーソナリティーを務めるラジオ番組に、先輩芸人のライムギが出演し、トークを繰り広げた。ライムギなつみ（左）、れんぺい（右）ライムギは、なつみとれんぺいの2人が2019年に結成したコンビで、NSC大阪校42期。同期には、空前メテオ、ぐろう、シスターなどがいる。高知県出身のなつみは銀行に勤めていた経験があり、特技はクレーム対応。れんぺいは福岡県出身