東杜和（ひがし・とわ）気象予報士のお天気情報です。福岡と佐賀の13日の天気をお伝えします。12日は朝からよく晴れて、澄んだ青空が広がりました。朝の最低気温は4℃ほどと、11日より低くなりました。日中の最高気温は各地とも13℃ほどで、日差しのぬくもりが感じられました。これからの天気です。13日も朝からすっきり晴れて日差しがたっぷりと届くでしょう。天気の崩れはなく、洗濯物がよく乾きそうです。ただ、朝の冷え込みは