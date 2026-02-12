施設などを巡回してボランティアで手作り芸を披露している姉妹コンビがいます。会場には、いつも笑顔があふれ、リピートの依頼も次々と舞い込むという2人の魅力とは。1月15日高知市のかるぽーとで行われた高坂学園生涯大学。講義やお楽しみ公演などが日程に組まれていますがこの日、登場したのは楽しい踊りや歌の手作り芸が人気の「ヒデちゃんアッちゃん姉妹一座」です。香南市に住むアッちゃんこと溝渕文子さん（70）