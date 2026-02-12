熱戦が続くミラノ・コルティナオリンピック。スキーノルディック複合の個人ノーマルヒルに今季限りでの引退を表明している白馬村出身・渡部暁斗選手、そして、木島平村出身の山本涼太選手が出場しました。白馬村出身・渡部暁斗選手「イタリアで季節外れの満開の桜を咲かせて終わりたいと思います」引退を表明した会見で「満開の桜を咲かせたい」と語った渡部暁斗選手。地元・白馬村で行われたパブリックビューイ