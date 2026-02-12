東京ディズニーシーでは、2026年4月15日から6月30日までの期間、“食で世界を巡る”をテーマとしたスペシャルイベント“東京ディズニーシー・フード＆ワイン・フェスティバル2026”を開催！イベント開催に先駆けて2026年4月8日より、フードメニューとのペアリングを楽しめる様々な味わいのビールが登場します。アメリカン・ペールエールや黒生、アンバーラガーなど、個性豊かなラインナップを紹介します☆ 東京ディズニーシー