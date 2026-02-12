櫻坂46の14thシングル「The growing up train」のMVが公開され、あわせてストリーミングおよびダウンロードの先行配信もスタートした。【動画】櫻坂46、14thシングル「The growing up train」MV本作の監督を務めたのは、9thシングル「自業自得」や11thシングル「UDAGAWA GENERATION」などを手掛けてきた池田一真。これまでの作品でもグループの世界観を鮮やかに映し出してきた同氏が、今作でも演出を担っている。スタンドマ