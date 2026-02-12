2月15日に開催される「高知龍馬マラソン2026」の開催まであと3日となりました。こうちeyeでは、シリーズで大会の魅力や関わる人たちの思いを紹介しています。今回は、家族で大会に出場するランナー一家にスポットを当てました。高知市横浜新町。閑静な住宅街で練習を続ける親子ランナーがいます。保育士を務める母親の吉村温美さん（37）と、父親で郵便局に勤める則宏さん（44）。そして、小学4年の宙乃さん（10