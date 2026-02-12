◆第４３回フェブラリーＳ・Ｇ１（２月２２日、東京競馬場・ダート１６００メートル）１週前追い切り＝２月１２日、栗東トレセン秋春ダートＧ１制覇を目指すダブルハートボンドは、稍重の馬場を苦にせず栗東・坂路でパワフルな脚取りを見せた。ポイントネモ（４歳１勝クラス）を２馬身追走。ラスト１ハロンで手綱を促されるとグングンと脚を伸ばし、５３秒４―１２秒４で２馬身先着した。大久保調教師は「しまいをしっかりと。