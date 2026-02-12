アニメ映画『劇場版 転生したらスライムだった件 蒼海の涙編』（2月27日公開）の本編映像＆新たな場面カットが公開された。また、映画公開を記念して、日本テレビ「ZIP！」とコラボし、公開記念特別番組「ZIP！が教えます!!今さら聞けない『転スラ』の魅力徹底解剖SP」が21日27時35分より放送されることが決定した。【動画】過激すぎるヒロインの衣装！公開された『転スラ』映画の本編映像解禁されたのは、【魔国連邦】の開