１月下旬にロングヘアをばっさり切り、ショートに激変した姿を公開した歌手・華原朋美が、１２日、ＮＨＫで歌番組のリハーサルにのぞんだ。「ＮＨＫでリハアプリで撮ったら目が大きくなりすぎたの巻き」と加工アプリで撮影した写真をアップ。ショートヘアということもあり、加工で目が大きくなりすぎたこともあり、もはや誰？！となってしまいそうな１枚。