NHKは12日、2026年度の国内・国際放送番組改定、ラジオ再編、主な番組キャスターについて発表した。大阪放送局の高瀬耕造アナウンサーが塚原愛アナウンサーとともに『NHKのど自慢』（毎週日曜後0：15〜1：00）を新たに担当する。【写真あり】2日前までそんな予感もなく…鳥取・皆生温泉を楽しむ廣瀬智美アナ毎週日曜日に生放送されている『NHKのど自慢』は、1946（昭和21）年1月のスタート以来、視聴者に愛されてきた長寿番