楽天グループは、去年1年間の連結決算が1778億円の最終赤字になったと発表しました。通期の赤字は7年連続です。楽天グループが発表した去年1月から12月までの連結決算によりますと、好調なネット通販や金融事業などを背景に、売上高は前の年より9.5％増えて2兆4965億円と、過去最高を更新しました。一方、モバイル事業の赤字幅は縮小したものの、物流倉庫などの減損損失を計上した影響で、最終損益は1778億円の赤字となりました。