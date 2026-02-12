自民316議席という圧倒的勝利を収め、議会運営を盤石にした高市早苗首相。超大国アメリカは、この選挙結果をどう受け止めたのか。米メディアの報道やSNSの投稿をもとに、アメリカ人の“本音”に迫る。（全2回の1回目／つづきを読む）【画像】「ワオ、きれいだ」米SNSで絶賛された高市首相と“世界的美女”のツーショット写真300議席超えの大勝利となった自民党©時事通信社◆◆◆米メディアが強調した「SNS人気」「サナ