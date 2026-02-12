■ミラノ・コルティナ五輪フリースタイルスキー 男子モーグル予選2回目（日本時間12日、リヴィーニョ・エアリアルモーグルパーク）【競技日程・日本代表一覧】ミラノ・コルティナ冬季五輪が開幕、前回大会の過去最多メダル数「18」を超えられるか？フリースタイルスキーの男子モーグル予選2回目が日本時間12日に行われ、初出場の島川拓也（27、日本仮設）が準決勝進出を決めた。藤木豪心（28、イマトク）と西沢岳人（26、チーム